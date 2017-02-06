»»»В Москве резкое похолодание в ночь на 7 февраля и экстремально высокое атмосферное давление

Резкое похолодание до -27°С ожидается в Москве в ночь на 7 февраля.

Понижение температуры начнется с 22.00 6 февраля, сообщает ГУ МЧС России по Москве. Спасатели предупреждают, что при резком понижении температуры увеличивается количества ДТП, возрастает вероятность обморожений. Сотрудники МЧС рекомендуют москвичам воздержаться от продолжительного пребывания на улице.

Также 7 февраля ожидается экстремально высокое атмосферное давление. Оно достигнет 769 мм рт. ст, сообщают Meteonovosti.ru.

Комфортным для человека считается давление, которое составляет 750 мм рт. ст. Если это значение отклоняется на 10–15 пунктов, организм человека реагирует ухудшением самочувствия. Слишком высокое атмосферное давление опасно для людей, страдающих от низкого артериального давления, а также для тех, у кого проблемы с сердцем и сосудами. В группу риска также входят люди с повышенным кровяным давлением, астматики и аллергики.