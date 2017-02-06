»»В соцсетях появились фото ДТП с иномаркой и БТР

Очевидцы выложили в соцсети фото необычного ДТП. На внешней стороне МКАД в районе пересечения с Новоегорьевским шоссе столкнулись иномарка и бронемашина из колона БТР.

«На МКАД сегодня утром образовалась пробка из-за БТР», – выложены фотографии аварии в сообществе «Выхино мое родное»

По чьей вине произошла авария, неизвестно. В пресс-службе ГИБДД по городу Москве опровергли факт ДТП с участием бронетехники, сообщает РБК. По данным столичного ГИБДД, машины остановились в «в результате технической неисправности».