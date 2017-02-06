»»Владелец футбольного клуба надеется, что Трамп поможет вернуть чемпионское кольцо, оказавшееся у Путина

Владелец футбольного клуба New England Patriots Роберт Крафт не теряет надежды вернуть кольцо победителей Суперкубка, которое оказалось у президента России Владимира Путина.

Он надеется, что новый американский президент Дональд Трамп, с которым у него дружеские отношения, поможет ему в этом, сообщает телеканал Fох News.

«У меня есть эмоциональная привязанность к этому кольцу», — рассказал Крафт. Он лишился перстня после встречи с Владимиром Путиным в Константиновском дворце, когда в ходе разговора продемонстрировал ему кольцо. В итоге оно так и осталось у Путина. В итоге Крафт сделал официальное заявление о том, что он подарил российскому президенту это кольцо. По словам Крафта, в свое время из-за этой ситуации ему даже звонили из Белого дома, рекомендуя быть более дипломатичным. Однако теперь он снова вернулся к этой ситуации и рассчитывает с помощью Трамп разобраться в недоразумении. Он также готов обменять этот перстень, второй из четырех полученных его клубом чемпионских колец, на другой — специально изготовленный для российского лидера.