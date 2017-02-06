»»За два с половиной года в России заместили импортных продуктов на $4 млрд

За два с половиной года, прошедших с момента введения продовольственного эмбарго, Россия заместила своей продукцией импортное продовольствие на $4 млрд.

По словам замминистра сельского хозяйства Евгения Громыко, речь идет о российской продукции в рамках импортозамещения. Среди этой продукции отечественные сыры, колбасы и другая продукция, которая раньше завозилась из-за рубежа, сообщает «Интерфакс».

В 2014 году президент Владимир Путин подписал указ о контрсанкциях, который запрещает ввоз в Россию продуктов из стран, которые ввели санкции против России. Был введен полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов и овощей.

В начале июня из санкционного списка убрали продукты для детского питания. Минсельхоз получил от правительства поручение разработать порядок для подтверждения того, что в Россию ввозят именно продукцию, предназначенную для производства детского питания.

В середине 2016 года продуктовое эмбарго продлили до конца 2017 года.