»»»Житель Свердловской области сжег соседку из-за тараканов

17 лет колонии строго режима получил житель Среднеуральска Свердловской области за убийство соседки по общежитию во время ссоры из-за расплодившихся тараканов. Житель Среднеуральска поджег дверь комнаты, где находились женщина с мужем и маленьким ребенком. Мужчину и малыша удалось спасти, женщина погибла.

Конфликт между соседями произошел летом 2015 года. Сосед обвинил женщину в нечистоплотности и в том, что из ее комнаты к нему постоянно лезут тараканы. После того, как женщина ушла к себе, мужчина облил дверь ее комнаты бензином и поджег. Супруги были госпитализированы с ожогами III степени, у 2-летнего малыша оказалось обожжено 25% тела. У женщины было поражено 50% тела, и врачи не смогли ее спасти.

Сестра погибшей, получила травмы. Во время пожара она вместе со своими детьми выпрыгнула со второго этажа, спасаясь от огня, сообщает РИА «Новости».

Подсудимый полностью признал свою вину