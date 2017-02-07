»»Экс-глава Банка России советует россиянам воздержаться от «игр» с валютами

Экс-председатель Центрального банка России, глава набсовета банка ВТБ Сергей Дубинин предупредил россиян, что накопление сбережений в валюте, может обернуться потерями.

По его мнению, неправильно рассматривать иностранную валюту как средство накопления личных сбережений, спасающее от потерь. Однако в случае, если рубль будет укрепляться, потери неминуемы. Поэтому стоит хранить деньги и в рублях и в валюте, это поможет застраховаться от колебаний и того, и другого, сообщает RNS.

Дубинин считает, что «игры» с валютами чреваты неприятностями для населения, так как «непрофессионалам на этом рынке вообще делать нечего».

«Не надо пытаться играть в эти игры. Для населения это просто чревато большими неприятностями — когда делают ставку на то, что поймают выгодный курс и заработают», — отметил экономист.