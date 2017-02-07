»»»Федор Конюхов поднялся на аэростате, чтобы установить новый мировой рекорд беспосадочного перелета

Путешественник Федор Конюхов и мастер спорта по воздухоплаванию Иван Меняйло поднялись сегодня в воздух, чтобы установить новый мировой рекорд беспосадочного перелета на аэростате. В воздухе им нужно продержаться около 51 часа.

Воздухоплаватели вылетели сегодня в 9.40 мск с аэродрома Южный в Рыбинске Ярославской области, сообщает РИА «Новости».

Перед участниками полета стоит много трудностей. Во-первых, им нужно избежать пересечения воздушных границ с зарубежными государствами. В зависимости от направления ветра шар может отнести в сторону Украины, Белоруссии, Латвии и Литвы. Во-вторых, им нужно избежать вторжения в воздушное пространство Москвы, иначе придется идти на посадку. Также полет может быть прерван из-за сильного снегопада.

Текущий мировой рекорд продолжительности полета на тепловом аэростате – 50 часов 38 минут – установили японские пилоты Мичио Канда и Хиразуки Такезава 1 февраля 1997 года. Экипаж взлетел в Канаде и приземлился в США.