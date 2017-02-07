»»Глава Рособрнадзора принял участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов написал сегодня экзамен по русскому языку, приняв участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями».

В акции приняли участие более трех тысяч родителей из 50 регионов России. Вместе с Кравцовым экзамен сдали музыкант Сергей Мазаев и телеведущий Александр Масляков-младший, сообщает РИА «Новости».

После экзамена Кравцов обратился к родителям выпускников с просьбой спокойно относиться к процедуре ЕГЭ и настраивать своих детей на спокойную сдачу экзамена. Кравцов напомнил, что в 2017 году тестовая часть останется только в ЕГЭ по иностранным языкам.

ЕГЭ в России проводится по 14 общеобразовательным предметам. Обязательными для получения аттестата об окончании школы являются ЕГЭ по русскому языку и математике.