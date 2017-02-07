»»»Московские эвакуаторы завысили цены в два раза

Цены на эвакуацию автомобилей в Москве должны быть в два раз ниже. Так считает один из депутатов Госдумы, обратившийся в Следственный комитет с жалобой на столичные власти.

Госдума и ФАС: Тариф надо снижать

В Следственный комитет обратился первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков. По мнению депутата, в тариф включены расходы на слишком высокие зарплаты эвакуаторщиков и их завышенную штатную численность. Речь идет об учреждении «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), которое занимается эвакуацией в столице.

«По моим оценкам, цены на перемещение машин в Москве должны быть минимум вдвое ниже»,— заявил Вячеслав Лысаков. Ранее Лысаков обратился в ФАС, где провели анализ тарифа, утвержденного столичными властями. Глава ФАС сообщил депутату, что тариф, рассчитанный мэрией, действительно, возможно сократить.

Так, ныне действующий тариф рассчитан, в числе прочего, из зарплаты сотрудников АМПП. Она составляет 67 тысяч рублей. Однако средняя зарплата по транспортной отрасли в Москве – 59,7 тысяч. Власти посчитали тариф, исходя из штата в 1242 человека. ФАС указывает, что в АМПП 1120 сотрудников. Кроме того, по ночам на улицах работает 1/8 парка эвакуаторов. Таким образом, в действительности водителей нужно меньше.

Что скажет СКР

Таким образом, ФАС согласилась, что тариф надо снизить. При этом у антимонопольной службы нет полномочий, чтобы обязать городских чиновников изменить цены. Тогда парламентарий обратился в Следственный комитет с просьбой проверить, насколько законен тариф на эвакуацию в столице. Реакции от силовиков пока нет.

Эксперты считают, что имеется несомненный плюс возникшей ситуации – после спора с думским депутатом московским властям придется точнее подсчитывать все составляющие тарифа.

«Главная проблема в том, что у мэрии в вопросах тарификации, по сути, нет оппозиции, нужен дополнительный политический противовес. И ФАС могла бы им быть», – говорит партнер юридической компании «ФБК Право» Александр Ермоленко. Ранее он безуспешно судился с властями из-за цен на эвакуацию авто.

Власти Москвы: Тариф надо повышать

Власти Москвы говорят, что экономически обоснованная стоимость эвакуации габаритного легкового автомобиля составляет 8 125,45 рубля. Однако этот тариф сейчас не применяется. В прошлом году было принято решение, что стоимость перемещения и хранения автомобилей на спецстоянках в Москве оставлена на прежнем уровне. Соответствующий приказ вступил в силу 1 января 2017 года.

«Несмотря на то, что сегодня эвакуация одного автомобиля обходится городу больше, чем в 8 тысяч рублей, мы приняли решение оставить стоимость перемещения и хранения автомобилей на прежнем уровне. Эти тарифы являются льготными и социально справедливыми. Важно подчеркнуть, что цены, несмотря на ежегодную инфляцию, остаются неизменными с сентября 2013 года. Для нас важно не количество и стоимость перемещения машин, а обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города и участников дорожного движения», – отметили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Сколько стоит эвакуация в Москве

Согласно данным на сайте департамента транспорта Москвы, стоимость эвакуации легковых машин с мощностью двигателя до 80 л.с. составляет 3000 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 80 л.с. до 250 л.с.– 5000 рублей, категории В с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей – 7000 рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей тариф составляет 27000 рублей и 29000 рублей соответственно.

Стоимость суток хранения также дифференцирована. Для транспортного средства категории А стоимость одних суток хранения составит 500 рублей, категории В и D разрешенной максимальной массой, не превышающей 3,5 т – 1000 рублей, категории D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей – 2000 рублей.

Кто зарабатывает на парковках

Пока власти стараются навязать водителям свои тарифы, жалуясь на нехватку средств, «черные» дельцы благополучно снимают сливки с «парковочного пространства».

Не так давно в Москве процветали нелегальные платные парковки – прибыльный теневой бизнес. Незаконные парковки научились маскироваться под официальные — забор, шлагбаум и традиционная будка охранника. Ответственности никто не несет. Здесь только зарабатывают — никаких обязательств. Подобным «чёрным паркингом» занимаются не только предприимчивые одиночки, но и официальные организации.

Московские власти ежемесячно закрывают множество подпольных парковок, но вместо них возникают другие. Правоохранителям довольно трудно с ними бороться. Этот сизифов труд, – если организаторов удается привлечь к ответственности, то судят или за мошенничество, или за вымогательство, или за самоуправство. В большинстве случаев дельцы отделываются административным штрафом, но для бизнеса с такой огромной маржой это весьма незначительный расход.