»»»Москва приравняет вейперов к обычным курильщикам

Вчера Московская городская дума подготовила законопроект, который регулирует продажу и курение вейпов. О том, где запретят дымить вейперам и почему они так всем мешают, в материале «Йода».

На законодательном уровене

Если законопроект будет принят, то вейпы будет запрещено использовать в общественных местах и общественном транспорте, на территориях государственных, образовательных, культурных, медицинских учреждений.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников заявил, что «парение» и курение кальянов ― это пропаганда курения табака. По мнению Шапошникова, «парение» может спровоцировать рост курения табака среди несовершеннолетних. Законопроект касается не только устройств, которые имитируют курение табака, но и испарительных смесей для них. Вейпы можно будет курить только в специально отведенных местах и на территориях отдельных собственников, если они дают на это согласие. Кроме того, несовершеннолетние не смогут покупать и использовать вейпы. Производителям смесей тоже достанется ― они будут обязаны раскрыть состав жидкостей, для них будут увеличены акцизы, а реклама вейпов и других устройств, имитирующих курение, будет запрещена.

Законопроект «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» внесут для рассмотрения в городской парламент, а 8 февраля он будет направлен а Госдуму.

Не в первый раз

В середине января Роспотребнадзор уже предлагал регулировать употребление вейпов на законодательном уровне. Вейпы и другие ЭСДН (электронные системы доставки никотина) ― это устройства, которые не сжигают табак, а испаряют раствор, в котором содержится никотин в концентрации от нуля до 4,8 процентов. В Роспотребнадзоре отметили, что никотин очень токсичен и действует как нейротоксин, вызывая паралич нервной системы ― остановку дыхания, прекращение сердечной деятельности и смерть. Роспотребнадзор также отмечает, что вейпы часто представляют как альтернатива курению для тех, кто хочет бросить, но по факту эти устройства только делают зависимость сильнее. Также ведомство обеспокоено тем, что вейпы популярны среди подростков.

Напомним, что в декабре 2016 года Минздрав уже вносил предложение ввести ограничение на курение и продажу электронных сигарет.

Почему вейперы так всех раздражают

Мы уже рассказывали, что вейперы раздражают всех по нескольких причинам. Во-первых, они вторгаются в личное пространство со своими клубами приторного дыма. Это становится для многих людей серьезным раздражающим фактором, но пока законопроект не утвержден, и фактически вейпер не нарушает закон.

Поскольку курить электронные сигареты действительно можно где угодно, вейперы этим пользуются. На улице, в магазине, в торговом центре и даже в транспорте они выпускают клубы приторного пара. Но тот факт, что закон пока не ограничивает курение электронных сигарет в общественных местах, не означает, что все окружающие в восторге от пара вейперов.

Во-вторых, вейперы делают вид, что курить смеси не вредно. Однако, Всемирная организация здравоохранения не поддерживаетоптимистичный настрой вейперов: «Используемые в ЭСДН растворы и выделяемые из них вещества содержат другие химические вещества, некоторые из которых считаются токсичными». ВОЗ даже подготовила большой доклад, в котором вполне конкретно расписала, за что не любит парильщиков, как тех, кто заливает жидкость с никотином, так и тех, кто использует только сомнительные ароматические добавки.

В-третьих, вейперы беспощадно пропагандируют вейпинг. В Москве и Санкт-Петербурге в последнее время открылось несколько специализированных вейп-кафе. Отдельные бренды-производители стали узнаваемы в тусовке, а вейперы узнают друг друга издалека (правда, не заметить их сложно) и объединяются в группы по интересам. Конечно, надо уважать чужие вкусы и привычки, но когда этими вкусами дымят в лицо, толерантность улетучивается вместе с дымом.