»»»На островах Кирибати миллионер хочет создать «альтернативную Россию» дома Романовых

Основатель Монархической партии России, миллионер Антон Баков намерен арендовать в Тихом океане три необитаемых острова Молден, Старбак и Миллениум и построить там новую Российскую империю, так называемую «альтернативную Россию».

Сейчас Баков ведет переговоры с властями государства Кирибати об аренде этих островов, сообщает The Guardian. В строительство нового государства Баков и его жена Мария планируют инвестировать 350 млн долларов. Эти деньги пойдут на аренду островов и создание инфраструктуры для бизнеса и туризма.

«Мы планируем построить воздушные и морские порты, солнечные электростанции, пресноводные заводы, больницы, школы и населенные пункты для сотрудников», – заявил Баков.

На островах, по мнению Бакова, будет развиваться сельское хозяйство и рыбный промысел.

Однако, несмотря на то, что, по словам Бакова, острова выступят в качестве базы для Империи Романовых, он не ждет наплыва россиян. По словам Бакова, климат на островах для россиян покажется слишком жарким, да и расстояние до настоящей России слишком большое. Зато он ждет, что соотечественники поддержат его идею финансово.

Республика Кирибати расположена в Тихом океане, в нее входит 33 атолла, 20 из которых необитаемы.