»»Патриарх Кирилл собирается в Сирию

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетит Сирию при первой возможности, заявил представитель патриарха при патриархе Антиохийском и всего Востока игумен Арсений Соколов.

Игумен Соколов передал слова приветствия от патриарха Кирилла при встрече с настоятельницей монастыря Сайеднайской Божьей матери и делегацией российских парламентариев, которая находится в Сирии, сообщает РИА «Новости». Игумен заметил, что патриарх неоднократно бывал в Сирии и надеется побывать здесь снова. В состав российской делегации входят депутаты Госдумы и российские медики.

Они подарили монастырю икону Святого Георгия Победоносца, а также передали игрушки для приюта, который работает при монастыре. Отец Арсений преподнес наперстный крест и икону русского святого Кирилла Туровского.