»»Самый длинный перелет – 16 часов 23 минуты, 10 часовых поясов, более 3 тыс. стаканов напитков 

Самый длинный в истории коммерческий перелет совершил Boeing 777-200LR авиакомпании Qatar Airways. Самолет приземлился в Новой Зеландии после 9032 миль (14,535km) полета из столицы Катара Дохи, сообщает The Guardian.

Самолет совершил посадку в новозеландском Окленде на пять минут раньше запланированного срока после 16 часов и 23 минут полета. Boeing пересек 10 часовых поясов, на борту самолета работали четыре пилота, 15 членов экипажа. За время полета было выпито 1,100 чашек чая и кофе, 2000 стаканов прохладительных напитков и роздано 1036 комплектов питания. Стоимость билета на этот рейс начинается от 4,825 катарских реалов (£ 1,050) в эконом-класс. Полет первым классом обойдется в 33,285 ПОК (£ 7250).