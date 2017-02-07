»»»В горы — за здоровьем: сколько кислорода нужно человеку

Новое исследование испанских ученых показало, что недостаток кислорода помогает сердцу и легким, способствует снижению веса и улучшает выработку инсулина. Живи в горах и будь здоров, – призывают исследователи. Однако это работает не всегда. «Йод» разбирался – сколько кислорода нужно человеку?

Хотите здоровья? Идите в горы!

Риск развития сердечных заболеваний, инсультов и диабета меньше у людей, которые живут в гористой местности. Об этом свидетельствует новое научное исследование, пишет издание Overall Health

«Мы обнаружили, что люди, живущие на высоте от 457 до 2297 метров выше уровня моря имели меньший риск развития метаболического синдрома, чем живущие в местности, расположенной на уровне моря(от 0 до 121 метра)», – говорит Амаха Лопес Паскуал, ученый из Университета Наварры. Он руководил исследованием, ставшим частью его докторской диссертации.

Метаболический синдром это нарушение обмена веществ плюс гормональные патологии – высокое давление, повышенный уровень сахара и холестерина в крови, избыточный висцеральный жир. Все это ведет к серьезным проблемам со здоровьем. В распространении метаболического синдрома принято винить высокий уровень ожирения, курение и малоподвижный образ жизни. Гораздо меньше известно о том, как на него может повлиять окружающая среда.

«Проживание или тренировки на больших высотах или в искусственно смоделированной среде с недостатком кислорода может помочь сердечной и легочной функции, потерять вес и улучшить чувствительность клеток к инсулину», – говорит соавтор научной работы Педро Гонсалес-Муньес, профессор Университета Наварры.

Исследователи использовали данные научного проекта, в котором участники добровольно предоставляли информацию о своем здоровье дважды в год, начиная с 1999-го.

Информация, поступившая от тысяч изначально здоровых участников проекта, была использована для исследования. Ученые изучили зависимость развития метаболического синдрома от высоты местности, где проживали волонтеры. Результаты, опубликованные в журнале Frontiers in Physiology, ясно показывают: чем выше высота, тем меньше вероятность, что у вас разовьется метаболический синдром.

Интересно, что с помощью информации о семейной истории участников, исследователи поняли, что генетика не играет значительной роли.

«Мы обнаружили, что наши результаты не зависели от генетического фона», – отметил Гонсалес-Муньес.

Недостаток кислорода вредит детям

Оппоненты Гонсалеса и Паскуала утверждают, что на их исследованиях могли сказаться лучшие экологические условия в горах. Здесь чище воздух, нет автомобильных выхлопов и фабричных выбросов в атмосферу. При этом равнинные территории, как правило, повсеместно крайне загрязнёны. Это сказывается на здоровье местных жителей. Данный факт мог повлиять на результаты научной работы испанцев.

Вдобавок дефицит кислорода далеко не всегда полезен для здоровья. Так, ранее кардиологи из Калифорнии выяснили, что недостаток кислорода в период беременности может привести к развитию болезней сердца у ребенка.

Ученые провели несколько исследований, чтобы выяснить, каким образом сказывается недостаток кислорода во время беременности на здоровье ребенка в будущем: они анализировали личные дела пациенток и их детей, сообщает портал MedikForum.

Оказалось, что это может привести к развитию болезней сердца, а именно, к уменьшению объема сердечных желудков. Вероятность, что при недостатке кислорода последствия будут серьезными чрезвычайно высока: проблемы с сердечно-сосудистой системой прослеживаются в 80 процентах случаев, поскольку при этой проблеме у ребенка не могут в полной мере раскрыться желудочки, появляется необходимость операционного вмешательства и их искусственная стимуляция.

Кроме того, ранее американские ученые установили связь между недостатком кислорода, который испытывает плод в утробе матери, и риском развития у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). По данным исследования, проведенного специалистами медицинского консорциума Kaiser Permanente в Калифорнии, дети перенесшие внутриутробную ишемическую гипоксию значительно более склонны к развитию этого расстройства по сравнению с другими детьми. Эти данные были опубликованы в журнале «Pediatrics», передает МК.

Врачи исследовали истории более 82 000 маленьких пациентов( до 5 лет). Оказалось, что воздействие на плод пренатальной ишемической гипоксии, в частности, асфиксии при рождении, респираторного дистресс-синдрома новорожденных и преэклампсии ассоциируется с увеличением риска развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности в среднем на 16%. Асфиксия при рождении ведет к увеличению этого риска на 26%, а респираторный дистресс-синдром новорожденных — на 47%.

Золотая середина

В горах воздух сильнее ионизирован, что в небольших количествах полезно для здоровья. На равнине кислорода в воздухе около 20%. Чем выше – тем его меньше. При этом любителям бега хорошо известны ощущения, которые вызывает дефицит кислорода в крови. Включаются резервы организма, человек дышит чаще, усиливается кровообращение, улучшается настроение, появляется чувство удовлетворения.

Любой человек, поднимавшийся в горы, знает, что чем выше – тем меньше кислорода Воздух в горах более разреженный, понижается давление, следовательно, уменьшается объем кислорода, поступающего в организм, наступает гипоксия. Этот термин знаком многим. Кислород является окислителем и старит организм. Но при этом много кислорода также вредно. Есть противоположный гипоксии термин – гипероксия, кислородное отравление. Избыток кислорода в организме приводит к значительным нарушениям в транспорте газов и повреждению мембран клеток различных органов и тканей.

Вывод: для здорового образа жизни необходима золотая середина, чтобы не катализировать процесс старения, но и не вызывать кислородное голодание.

«Йод» уже писал о том, что полезно регулярно проветривать помещения, несмотря на сквозняки и холодное время года. Моющие средства, лаки, краски, медицинские препараты, которыми мы пользуемся каждый день, загрязняют воздух в наших домах. Новая мебель, новые ковровые покрытия, пластик выделяют бензол, который очень вреден для человека. Даже газ на кухне распространяет по дому опасные вещества и уменьшает количество кислорода. Поэтому проветривайте квартиру как можно чаще.