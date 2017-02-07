»»В государственный реестр внесена уже 51 коллекторская организация

Выдано 51 свидетельство коллекторским организациям о внесении их в государственный реестр. Еще 28 заявлений находятся на рассмотрении.

Всего в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) поступило 85 заявлений от коллекторов, сообщает REGNUM. Принято 6 решений об отказе в связи с представлением неполного пакета документов и сведений.

Единый реестр коллекторских агентств начал работать в России с 2017 года. Отныне только фирмы, внесенные в реестр, могут заниматься взиманием просроченной задолженности. Всего, по данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены порядка 1500−2000 коллекторских агентств.

Согласно КоАП, коллекторам, которые продолжат деятельность без включения в реестр, грозит штраф до 500 тысяч рублей для граждан, до 1 миллиона рублей для должностных лиц и до 2 миллионов рублей для юридических лиц.