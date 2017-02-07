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В квартире оппозиционера Гальперина идет обыск, он задержан

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Автор: от Новости

В квартире оппозиционера Марка Гальперина идет обыск, об этом сообщила его адвокат Ксения Костромина.

По словам адвоката, ее пока не известили, в рамках какого дела проводится обыск, сообщает РИА «Новости».

По данным Life, Гальперин задержан вместе с блогером Ольгой Сопроновой  по делу о призывах к экстремистской деятельности. Поводом для этого стала публикация интервью Гальперина в соцсетях.

Чтобы попасть в квартиру Гальперина, полиция выломала дверь. Оппозиционер выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже и пытался сбежать, но был задержан. Сейчас его везут в отделение полиции, сообщает издание.

 

 

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