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samolet

ВКС России проверят на боевую готовность

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Автор: от Новости

Внезапная проверка объявлена в Воздушно-космических силах России. Проверку объявил Верховный главнокомандующий, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности начались с 9.00 мск, сообщает REGNUM.

Особое внимание при проверке будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. В проверяемых частях пройдут тактические учения и контрольные занятия.

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