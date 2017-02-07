»»ВКС России проверят на боевую готовность

Внезапная проверка объявлена в Воздушно-космических силах России. Проверку объявил Верховный главнокомандующий, заявил глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

Мероприятия по приведению в высшую степень боевой готовности начались с 9.00 мск, сообщает REGNUM.

Особое внимание при проверке будет уделено состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии. В проверяемых частях пройдут тактические учения и контрольные занятия.