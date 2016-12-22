»»Внук Сталина умер в Москве

В Москве скончался 80-летний внук Иосифа Сталина Евгений Джугашвили.

Причина его смерти пока неизвестна, сообщают РИА «Новости».

Евгений Джугашвили – сын старшего сына Яков Джугашвили, который попал в плен в июле 1941 года и погиб в концлагере Заксенхаузен в апреле 1943 года.

Джугашвили родился в 1936 году. Он учился в Калининском суворовском училище, а затем продолжил обучение в Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Джугашвили он работал военным инженером в конструкторском бюро Сергея Королева, принимал участие в подготовке и запусках космических кораблей с космодрома «Байконур».

Он защитил кандидатскую диссертацию на тему военной истории и много лет преподавал в военных академиях. Отличался коммунистическими убеждениями. В 2015 году написал книгу воспоминаний «Мой дед — Сталин. Он — святой!».