»»СМИ: Кремль рассматривает кандидатуру нового посла России в Турции

Новым послом России в Турции может стать полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Об этом сообщает Дождь со ссылкой на два источника, близких к Кремлю. Назначение должно произойти в 2017 году.

Официально в Кремле не подтверждают эту информацию.

Как отмечает издание, летом Бабича хотели перевести на место посла России на Украине на смену Михаилу Зурабову. Однако назначение не состоялось по вине Украины, которая заявила, что у Бабича нет дипломатического опыта и выразила недовольство его участием в принятии решения о присоединении Крыма к России. Бабич был зампредом правительства Московской области, замглавы администрации Ивановской области и главой правительства Чечни. Помимо этого, он в течение двух созывов был депутатом Госдумы, после чего стал полпредом президента.