»»В Москве задержан подозреваемый в убийстве брата подросток

В Москве сотрудники полиции задержали 17-летнего подростка, который подозревается убийстве своего 10-летнего брата.

По словам старшего помощника руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) РФ по Москве Юлии Ивановой, во время допроса подросток признал вину. В ходе проведения следственных действий установлено, что смерть потерпевшего наступила в результате механической асфиксии дыхательных путей, сообщает АГН «Москва».

В ближайшее время следствием запланировано предъявление подозреваемому обвинения и избрание меры пресечения.

Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по факту убийства несовершеннолетнего (ч.2 ст. 105 УК РФ). По данным следствия, вечером 27 декабря 2016 года в квартире одного из жилых домов, расположенного на Ломоносовском проспекте, обнаружено тело 10-летнего ребенка с признаками насильственной смерти.