»»В Японии пожилыми люди будут считаться после 75 лет

Геронтологическое общество Японии предложило считать пожилыми людей не с 65 лет, как это принято считать, а с 75.

По мнению председателя рабочей группы общества доктора Ясуеси Оути, изменение возрастного определения позволит людям старше 65 лет, чувствующим в себе силы, продолжать работать или участвовать в волонтерской деятельности. Многие представители категории «65+» продолжают активный образ жизни. 22% из них работают, они же являются одними из самых активных клиентов спортивных залов и фитнес-центров.

Одной из главных демографических проблем Японии является старение населения. Благодаря высокому уровню жизни и медицине средняя продолжительность жизни в стране восходящего солнца постоянно растет. Однако в Японии низкая рождаемость и, согласно прогнозу, при сохранении нынешних темпов старения к 2040 году на людей старше 65 лет в стране будет приходиться более 36% жителей, сообщает ТАСС.

«Сейчас люди, которых называют пожилыми, с биологической точки зрения стали моложе примерно на 5-10 лет. В условиях, когда сокращается число молодых работников, если мы поменяем осознание (самих себя) людей, считающихся пожилыми, это поддержит общество», – считает Ясуеси Оути.