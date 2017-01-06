»»Эстонский подполковник написал два романа о предстоящей войне с Россией

Подполковник запаса Сил обороны Эстонии и писатель-фантаст Лео Куннас издал так называемую книгу-перевертыш, где предлагает два сценария «предстоящей» в 2023 году войне с Россией. Романы, объединенные одной идеей, названы «Давид» и «Голиаф».

Обе книги начинаются одинаково. В 8:51 утра 26 сентября 2023 года в ходе российских военных учений «Запад» российские ракеты поражают цели в Северной Норвегии, Балтийском море, странах Прибалтики, на Украине, в Польше, Молдавии и Румынии. В обоих случаях война – «единственный шанс старика Путина» остаться у власти и укрепить Россию новыми территориями, сообщает ИА REGNUM.

В романе «Давид» Россия начинает войну, потому что она слаба, а Запад силен. Путин хочет восстановить СССР. К РФ присоединяются Белоруссия и Армения. Северная Корея объявляет себя союзником России. Против выступают блок НАТО во главе с США. Южная Корея ведет боевые действия с Северной Кореей. В Эстонии российские войска останавливают на линии Нарва-Эмайыги-Вяйке-Эмайыги.

В романе «Голиаф» Россия начинает войну, потому что она сильна, а Запад слаб. Путин восстанавливает не СССР, а Российскую империю. У НАТО другие проблемы. «В Европе новости о войне по ТВ передавались, но уступали по значимости новостям о терактах и наступлении Исламского Халифата», – пишет автор.

В ЕС наступает гуманитарная катастрофа. США разыгрывают ядерную карту, война останавливается перед тем, как российские войска входят в Варшаву. Война для России становится победной. РФ сохраняет все завоеванные территории. Эстония через неделю превращается в Великое Княжество Эстонское, которым владеет сам царь, то есть Путин.

По мнению самого автора, вариант войны с Россией, где Эстония становится великим княжеством Российской империи наиболее реалистичен.