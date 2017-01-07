»»Посетители московского фестиваля «Путешествие в Рождество» выпили 70 тысяч литров рождественского напитка

Посетители фестиваля «Путешествие в Рождество», который проходит в Москве с 16 декабря по 15 января, ставят кулинарные рекорды. Уже выпито больше 70 тысяч литров – около 300 тысяч порций рождественского напитка из черной смородины, сока винограда с корицей и гвоздикой. Также съедено свыше 20 тысяч знаменитых сдобных чешских трдельников, порядка 1200 порций сувлаки и 700 порций мусаки.

В список самых популярных угощений фестиваля кроме чешских трдельников, греческого шашлыка с офощами – сувлаки и запеканки с баклажанами – мусаки, попали также итальские булочки поркеттой и традиционные русские пирожки, которых продано уже более двух тысяч штук, сообщает mos.ru.

На Кузнецком Мосту, где царствует итальянская кухня, также пользуется спросом печенье ассорти: фисташковое, миндальное и миндальное с джемом. Гости раскупили уже почти тысячу таких наборов. На площади Революции гости пробуют традиционно русские блюда: рыбную кулебяку и уху по старорусскому рецепту. В Новопушкинском сквере можно попробовать стейки из марала, люля из лосося и телячьи отбивные с мозгами. В Столешниковом переулке угощают горячим лимонадом.

Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на 42 праздничных площадках в разных районах города.