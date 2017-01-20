»»»Рыбаки в Ленинградской области были спасены с треснувшей льдины и оштрафованы за выход на опасный лед

Любители зимней рыбалки в Ленинградской области сразу после спасения с треснувшей льдины на Ладоге были оштрафованы. Неудачная рыбалка обошлась им в две тысячи рублей с человека.

Сегодня днем несколько любителей зимней рыбалки оказались отрезаны от берега большой трещиной. Когда спасатели прибыли на озеро, рыбаки находились уже в 300 метрах от берега, сообщает ИА REGNUM. В операции по спасению рыбаков участвовали 16 человек, было задействовано 6 единиц спецтехники. Сложность спасения людей заключалось в том, что Ладога в том месте загромождена обломками льда и торосами.

16 человек и 6 единиц техники, в том числе судно на воздушной подушке. Проведение работ осложняло наличие торосов, нагромождение обломков льда.

В отношении спасенных сразу же были составлены административные протоколы за нарушение запрета о выходе на лед. Согласно закону Ленобласти от 2 июля 2003 года, штраф составит от 2000 до 2500 рублей.