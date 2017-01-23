»»У охранника «Газпрома» украли унитаз за 200 тыс. руб.

В конце декабря охранник “Газпрома” обратился в полицию с заявлением, в котором говорилось, что рабочие, занимавшиеся ремонтом его дома в посёлке Сосенское в Новой Москве, сбежали, прихватив унитаз и несколько деталей от сантехники. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, — рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает Life. Теперь полиция пытается найти мигрантов, совершивших кражу.

Год назад в Москве ограбили уборщицу “Газпрома”. У неё украли сумочку от Dior стоимостью 300 тысяч рублей.Кража была совершена на территории парковки бизнес-центра “Румянцево”. Сумочка находилась в машине потерпевшей – внедорожнике Mitsubishi Outlander,