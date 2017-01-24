»»КС рассмотрит законность статьи о неоднократных нарушениях на митингах

Сегодня в Конституционном суде пройдут (КС) публичные слушания по жалобе Ильдара Дадина, единственного на данный момент осужденного к лишению свободы по ст. 212.1 УК за неоднократное нарушение порядка организации или проведения митингов или пикетов.

Как сообщает “Коммерсант”, Генпрокуратура и эксперты Дальневосточного университета, которых выступили с отзывами на жалобу, поддержали позицию истца. Как отмечается в отзывах, спорная норма УК допускает “произвольное и необоснованное применение права”, а ее нарушение вряд ли “настолько общественно опасное, чтобы признаваться преступлением”. В Генпрокуратуре считают необходимым изменение законодательства в этой части.

Отзывы замгенпрокурора Владимира Малиновского и экспертов ДВФУ (завкафедрой уголовного права Александра Коробеева, доцентов Александра Мальцева и Алексея Ширшова) во многом совпадают с аргументами, содержащимися в жалобе. Причиной называется то, что “отсутствуют два важнейших критерия криминализации — необходимая и достаточно высокая степень общественной опасности деяния и причинение вреда охраняемым законом общественным отношениям”.В заключении ДВФУ отмечается, что “криминализация неоднократного нарушения установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования (без наступления последствий и указания на них в уголовном законе), как оно описано в ст. 212.1 УК РФ, необоснованна”, так как нет “необходимой и достаточно высокой степени общественной опасности деяния и причинения вреда охраняемым законом общественным отношениям”.

Ильдар Дадин стал первым осужденным по статье 212.1 УК РФ. Он был задержан после акции в поддержку братьев Навальных 15 января 2015 года на Манежной площади. Он и другие активисты обвинялись в участии в незаконном митинге 5 декабря 2014 года. Тогда они прошли маршем по Мясницкой улице, растянув баннер «Вчера — Киев, завтра — Москва».

Басманный суд приговорил его к трем годам лишения свободы. Мосгорсуд снизил срок заключения для до двух с половиной лет.

В конце октября Европарламент призвал немедленно освободить активиста Ильдара Дадина, отбывающего в сегежской ИК-7 срок за участие в митинге.