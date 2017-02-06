»»В Минздраве не согласны с тем, что гомеопатия лженаука

Гомеопатия официально признана как российским здравоохранением, так и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Об этом заявила заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева в ответ на обращение российских ученых, признавших гомеопатические препараты опасными для здоровья, комментируя меморандум комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук (РАН), сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что ученые рекомендуют Минздраву и врачам отказаться от лечения россиян гомеопатическими препаратами, вывести их из медицинского употребления в больницах, а на упаковках гомеопатических средств предлагают делать специальную маркировку об их неэффективности. В числе гомеопатических средств, которые, по мнению ученых, неэффективны, также названы популярные у россиян «Оциллококцинум», «Анаферон», «Импаза».

По словам Яковлевой, в Минздраве обращения, подписанного 32 учеными, пока не видели, но готовы изучить, как только оно поступит. «Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука», — отметила Яковлева.