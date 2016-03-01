»»»“Никакие митинги не вызывают такого одобрения, как коты”

Провокационный художник Артем Лоскутов, прославившийся оппозиционными акциями и соавтор иконы Pussy Riot, и его жена Аня Юхтина в июне прошлого года подобрали двух котят. Теперь о подросших котах – Мелком и Жирном – пишет десятки изданий по всему миру, а их фотографии в инстаграме набирают в несколько раз больше лайков, чем любые актуальные политические манифесты. 1 марта, в международный День кошки, "Йод" знакомит вас с самыми знаменитыми российскими котами – об их появлении и феномене популярности рассказывает Артем Лоскутов.



Коты появились после того, как Аня написала в фейсбуке, что хочет завести кота, сопроводив пост картинкой с таким котом, как наши. И ей Аня Гаскарова (жена осужденного по «болотному делу» антифашиста Алексея Гаскарова — прим. «Йода») ответила, что какой-то живодер нашел на грядке кота, у которого нужно было срочно его забрать. А на следующий день выяснилось, что котов двое и по одному их не отдадут. Кажется, это была уловка.

Но с ними так даже проще, они тусуются друг с другом. Когда их принесли в корзинке от велосипеда, они были дохлые, особенно Мелкий. Жирный был нормальный. Они были оба маленькие как червяки, их обычно в таком возрасте не отдают. Они не могли сами есть и ходить в туалет, так что приходилось для них по расписанию вставать раз в четыре часа, греть до комнатной температуры воду, разводить специальное кошачье молоко для брошенных и осиротевших котят. Какое-то время им требовалось мокрой ваткой тереть пузико, чтобы они сходили в туалет.





В это время я встрял в Новосибирске в выборы (Артем Лоскутов участвовал в праймериз Демократической коалиции в мае 2015 года — прим.«Йода») и уехал на месяц, так что коты легли на плечи Ани. Она мне даже звонила и просила хоть на время их куда-нибудь сдать. Потом нашлась для них кошачья няня, ей стала все та же Аня Гаскарова. А через несколько месяцев коты начали облезать. У них слезла шерсть на пузе, у них нашли лишай и кучу болячек. Но они выросли, оказались милашками и теперь, возможно, будут нас кормить в старости. Они очень ручные. Возможно, из-за того, что их часто мыли, они полюбили воду и постоянно сидят в раковине. Они могут сидеть с тобой, пока ты моешься в душе.

Все началось с сайта boredpanda.com, который нашел нас в Сats of Instagram. После этого Ане начали писать рекламодатели, которые хотели с котами что-нибудь сфотографировать. Коты разошлись по пабликам и по зарубежной прессе. Всех умиляет, что они найденные и никогда не разлучались. Конечно, они не разлучались, куда им деваться.

Факт в том, что два кота едят на ощутимую сумму в месяц, к тому же им нужен наполнитель для лотка. Пока коты выиграли конкурс «Зверь года» сервиса «Покорми зверя». Это такая модная хипстерская доставка кошачьей еды в коробочках, в которых они потом сидят. Они выиграли себе еды на 2500 рублей. Это меньше, чем на месяц. Я, если постараюсь, могу один на такую сумму питаться пару недель. Так что пора им работать. В основном к нам обращаются какие-то женские сервисы, маникюр, клиниговые сервисы, например. Предлагают бартер, услуги в обмен на фотки котов.





У Ани за последние 2-3 недели количество фолловеров в инстаграме выросло с 13 до 30 тысяч. Я провел эксперимент и выложил одну из фотографий с котами не в инстаграм, как обычно, а в фейсбук. Получилось какое-то невероятное количество лайков, больше 2,5 тысяч. Следующее по количеству фото, со свадьбы, набрало в несколько раз меньше. Я понял, что никакие Монстрации (массовые художественные акции с абсурдными лозунгами и транспарантами, которые Лоскутов проводил в разных городах России — прим. «Йода»), походы на выборы, политические акции и митинги не вызывают такого одобрения, как коты. При чем у тех же самых людей, тех же журналистов и политических активистов. Это не переход в попсу, когда ты был в андеграунде, а тут решил стать популярнее и перешел на какую-то ерунду. Зачем сопротивляться и мучиться, — вот она, популярность.

Я уже продал одну из своих новых картин, сфотографировав ее с котами. Может быть, без них она набрала бы меньше лайков и не была бы такой популярной. Коты внесли свою лепту и чуть-чуть окупили свое существование.

Сколько можно политических высказываний, от них уже тошнит. Приходит какая-то усталость, когда после них ничего не происходит. Я тут недавно ретвитнул картинку с надписью «Чем сильнее ваши репрессии, тем яростнее наши картинки». Но они не приводят ни к каким изменениям, и из-за этого уже тошно. И в этом плане коты, конечно, честнее. Они не выдают себя за тех, кем не являются. Они — коты, и ничего больше не заявляют. Это как голых девушек постить, наверное. Это универсально для любой аудитории.





Котам пока никаких премий не давали. Но все еще впереди. Я спокойно к этому отношусь, понятно, что политика и искусство — удел маргинальных сообществ. А коты — это всеобщая потребность. Зачем к этому ревновать, нужно этим пользоваться. Они, например, фотографировались с лозунгами «Не врать и не воровать». Мы хотим использовать их для благотворительности. Сколько можно лайки собирать, пусть собирают бабки. Можно делать с ними мерч, открытки, календарики, отдавать деньги на приюты животных. Но пока до этого не дошло.

Делать из них политических активистов я не буду, это бессмысленно. Я иногда сам об этом забываю, но мы начали в 2004 году проводить Монстрацию, потому что публичной политики в России не было. Особенно ее не было в Новосибирске. И все, что происходило в этом поле, выглядело комично. Об этом нужно помнить и понимать, что когда ты играешь в политический активизм, главное не заигрываться, потому что это всего лишь игра, а изменения происходят каким-то другим образом.

На днях Паша Пряников (журналист, историк, бывший главный редактор «Русской планеты» — прим «Йода») публиковал фото митинга на Манежной площади 23 февраля 1991 года, против Ельцина и за сохранение демократии. Там наверное миллион человек. И все говорят, что вот бы нас так пустили на Манежную и пришел бы миллион человек, и все бы поменялось. Но уже была Манежка и миллион человек, но ничего не сработало. В этом плане коты добиваются своих результатов быстрее.





Иногда я сам себя останавливаю, потому что Монстрация — это не борьба с мэрами Новосибирска, которые, что один, что второй — дураки и мракобесы без чувства юмора. Мы боремся за то, чтобы пройти с бессмысленным плакатом. Это довольно нелепо, бороться за это всерьез. Нужно относиться к этому с иронией, и к себе тоже относиться с иронией. Но это с одной стороны, а с другой, понятно, что должна происходить какая-то жизнь. Мне показалось, что она зарождается вокруг истории с Демокоалицией, там были признаки жизни. Мне по душе гораздо ближе левые и анархические движения, но там сейчас полный ****** (провал — «Йод»). Я могу себе позволить в этом поучаствовать, и было бы здорово, если бы это принесло какие-нибудь положительные изменения. Но, к сожалению, не принесло.

Пока больше не хочется во все это втягиваться снова. Вот есть идея пойти в Госдуму, но в этих выборах было принято не участвовать, потому что они всегда считались ********* (обманом — «Йод»), в них участвовали проходимцы и партия «Яблоко», которая боролась за государственное финансирование. А участвовать в выборах в Новосибирске — кому это нужно вообще? И вдруг появляется толпа людей, которые искренне хотят что-то замутить там на этот сезон и создают инфраструктуру, чтобы местные пошли на выборы и могли что-то там занять. Я посмотрел, среди местных никто особо не рвался из тех, за кого я мог проголосовать, и решил поучаствовать сам. Занял на праймериз второе место и решил идти дальше, раз так. Я ничего особенного для этого не предпринимал, не переодевался в галстук, не писал себе политическую программу.





Был еще конфликт с мэром, меня 1 мая арестовали из-за Монстрации, прокомментировав, что я специально устроил конфликт, чтобы на выборы пойти (Артем Лоскутов был арестован на 10 суток за проведение несанкционированного мероприятия — прим. «Йода»). А я на них не собирался идти, меня позвали только за два дня до этого. Я сначала отказался, а потом понял, что это как «не бросай меня в терновый куст». Раз вы так переживаете, что я пойду, надо сходить. Я-то ничего не потеряю, а вам будет напряжно.

Если бы коты еще и разговаривали, мы бы вообще озолотились. Партию котов бы создали. На самом деле нет, слишком сложно.

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