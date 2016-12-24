»»»Что едят на Рождество в разных странах

В России главный праздник – Новый год, с обязательным оливье и мандаринами, в Европе же столь тщательно готовятся обычно к Рождеству. «Йод» рассказывает о том, что скоро попадет на праздничные столы Парижа, Рима, Праги и других европейских городов



Франция

Рождественский стол в разных регионах Франции выглядит по-разному: в Бретани на нем обязательно будут гречишные лепешки, в Бургундии — индейка с каштанами, в Провансе — 13 разных десертов, а в Париже — большая тарелка с устрицами и фуа-гра, конечно. Впрочем, везде готовят главный рождественский торт — Бюш де Ноэль, который по форме напоминает полено, и неспроста. Когда-то в рождественские дни кельты сжигали настоящее деревянное полено и таким образом отмечали, что день становится длиннее. Сегодня же — в украшении праздничного пирога сладкими фигурками и взбитыми сливками соревнуются все кондитеры страны: в магазинах можно найти как самые простые варианты, так и авторские, которые стоят огромных денег.

Италия

Блюдо номер один в итальянское рождество — жареный угорь с икрой, не забывают и о других морепродуктах: креветки, мидии и моллюски. Обязательно нужно съесть и еще одно праздничное угощение: дзампоне — фаршированную свиную ногу с чечевицей, которую тут за круглую форму и желтый цвет назначили символом богатства. А на сладкое — паннетоне: миланский пирог, похожий на кулич, с изюмом и цукатами. Рецепту этому — больше 500 лет и он давно оброс множеством легенд, самая красивая из которых, конечно, о любви. Говорят, пирог придумал знатный юноша, который влюбился в дочь булочника и, бросив все, устроился подмастерьем в пекарню, чтобы быть рядом с невестой.

Чехия

Чехи готовят к Рождеству 12 блюд, основное из которых — запеченный карп с картофельным салатом. Не откажутся празднующие и от ухи, и от традиционной винной колбасы, и от кнедликов — мучных шариков с начинкой или без. Но главное, в чем едва ли не соревнуются местные хозяйки и городские кондитеры — количество выпечки за праздничным столом. Разновидностей сладкого может быть несколько десятков, а готовить начинают за несколько недель до праздника. Самые известные варианты — это цукрови (маленькое песочное печенье, каждая хозяйка готовит обычно не меньше семи видов: ванильные, ореховые, имбирные и другие), ваночка (то, что в России часто называют «плетенка»: булка с маком) и пряники с медом и специями, так что весь декабрь чешские города окутывают упоительные ароматы.

Германия

Главный герой рождественского вечера в Германии —гусь, запеченный с яблоками, а чтобы окончательно впасть в беспамятство от количества еды, его едят с капустой и картошкой. На десерт — яблоки в карамели и штоллен — один из самых известных рождественских пирогов в мире. Каждый пекарь страны считает, что только его рецепт — верный, и по собственному усмотрению добавляет в него марципан, изюм, орехи, цукаты, творог или даже шампанское. Первый штоллен, кстати, испекли почти 700 лет назад, а сегодня в честь него даже организуют торжественное шествие: это происходит на рождественской ярмарке в Дрездене, а в завершение мероприятия пирог разрезает самая красивая девушка города (конкурс на эту «должность» каждый год огромный) — и тогда он отправляется на прилавки.

Испания

В Испании, как и во Франции, в разных регионах — разные культовые рождественские блюда. В Каталонии на столе обязательно будет суп с макаронами и четырьмя видами мяса (свинина, телятина, баранина и курица), в Мадриде подают запеченного леща с красной капустой, в Валенсии все ждут праздника, чтобы поесть жареной баранины со специальным соусом. А вот в качестве десерта во всей стране — знаменитые вафли неулес и туррон — нуга с орехами. Туррон, кстати, не просто традиционная рождественская сладость — его рецепт защищает европейское законодательство. Если на обложке написано Protected Geographical Status — значит, производить нугу могут только в определенных городах страны, вручную, по старинным рецептам и на семейных предприятиях.

Швеция

Главное рождественское блюдо в Швеции появилось еще три века назад, и с тех пор рецепт практически не изменился: называют его «Искушение Янсона» — это картофельная запеканка с сардинами, большим количеством специй и сметаной. Обязательно включают в праздничное меню и запеченный свиной окорок для взрослых, и сардельки с соусом или знаменитые тефтели, которые еще называют «икейскими», — для детей. А самое странное блюдо рождественского стола у шведов — молочная рисовая каша с корицей и миндалем. От нее многие пытаются поскорее перейти к десерту: плюшкам с корицей, которые когда-то похищал Карлсон, булочкам с шафраном и медовому печенью.

Великобритания

И снова зажаренная в духовке индейка как главное блюдо вечера — на этот раз в Великобритании, там ее подают с ягодным соусом. Им же поливают и другое праздничное угощение: сосиски в беконе, у которых есть забавное неофициальное имя — «свинки в одеяле». Завершает рождественский ужин плам-пудинг, являющий собой не только десерт, но и аттракцион: сладость, приготовленную из хлебных крошек с добавлением фруктов и специй, перед подачей на стол обливают ромом и зажигают. А после этого гостей ждет еще одно шоу — разламывание рождественских крекеров: это хлопушки в виде огромных конфет, из которых на счастливых празднующих сыпятся конфеты, игрушки и листочки с предсказаниями или шутками.