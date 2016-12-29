»»»Какие фильмы смотрят в зимние праздники по всему миру

В России главный новогодний фильм, конечно, «Ирония судьбы», но есть свои праздничные фавориты и в других странах. В подборке «Йода» – 7 картин, которые показывают в эти дни по телевизору в США, Франции, Германии и других странах



«Эта замечательная жизнь»

США

Один из главных рождественских фильмов не только в США, но и во всем мире: 5 номинаций на «Оскар», вечное место в топ-250 IMDB и бесконечные показы по телевидению, начиная с 1946 года. В эпизоде еще одной популярной картины — «Один дома» — по этому поводу даже есть шутка. Когда герои приезжают в Париж на Рождество и включают телевизор — по нему не показывают «Эту замечательную жизнь», и один из детей грустно замечает: «Значит, мы точно не в Америке». А там — и в Нью-Йорке, и где-нибудь в Техасе — смотрят этот фильм: простую историю о том, как под Рождество человек решает покончить жизнь самоубийством, но встречает ангела, и тот находит единственно верное решение — показать, каким ужасным будет мир, в котором героя не существует.

«Дед Мороз-отморозок»

Франция

Неподготовленным людям просмотр этой картины может даться с трудом: это вовсе не милый праздничный фильм, а черная комедия, действие которой происходит в Рождество. Однако французы эту историю обожают — и за социальные шуточки, и за состав персонажей: тут есть не очень вменяемые операторы телефона доверия, неудачливый вор в костюме Деда Мороза, страдающий трансвестит, бойкий иммигрант, беременная женщина и смертельно больной — всем им из-за серии дурацких совпадений придется встретить праздник вместе, и это будет самый сумасшедший вечер, какой только можно представить.

«Морозко»

Чехия

Удивительно, но факт: в Чехии на Рождество смотрят русскую сказку «Морозко» — каналы из года в год борются за исключительное право ее показывать, а в чешских театрах ставят спектакли по мотивам культового произведения. Самые отчаянные фанаты на праздник даже одеваются в костюмы любимых героев, причем образ вредной Марфуши со свекольными щеками — не менее популярный, чем милой Настеньки. А самого Морозко здесь называют иначе, и на чешском его имя звучит очень забавно: Мразик.

«Три орешка для Золушки»

Норвегия

Еще одна очень неожиданная история — в Норвегии (а также, кстати, в Чехии, Польше и Германии) больше тридцати лет в Рождество или Новый год показывают по телевизору старую чехословацкую картину по мотивам сказки братьев Гримм. Золушка даже фигурирует в норвежских учебниках как важный сказочный персонаж, а местные газеты в праздничные дни делают материалы, связанные с этим фильмом, и берут интервью у актеров.

«Ужин для одного»

Германия

Немцы перед Новым годом обязательно смотрят старый черно-белый скетч «Ужин на одного» — он даже вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая повторяемая телепередача. Хотя на самом деле, это никакая не программа, а запись постановки пьесы, написанной еще в 20-е годы: грустная и смешная история рассказывает о престарелой леди, которая вынуждена отмечать Рождество в одиночестве, потому что все ее друзья давно умерли, и дворецкий, чтобы подбодрить ее, решает сыграть несколько разных ролей.

«Рождественские каникулы»

Италия

Итальянцы даже придумали определение для рождественских комедий, которые выходили с 1983 до 2011-го каждый год: cinepanettoni, «сладкое кино». Важность этих премьер в Италии такова, что в кинотеатрах однажды перенесли релиз «Аватара» Джеймса Кэмерона, поскольку бороться с cinepanettoni никому не под силу. Самый популярный фильм из этой серии — первый: «Рождественские каникулы» рассказывают о классических семейных склоках, которые случаются в праздничные дни благодаря итальянскому темпераменту.

«Реальная любовь»

Великобритания

«Реальную любовь», конечно, смотрят везде, но в Британии, которая принимала участие в создании фильма, это особенно важная традиция. Среди героев — премьер-министр, влюбившийся в девушку с первого взгляда, неудачник, ищущий утешения в бесконечных связях, стареющая рок-звезда, мальчишка, который не может признаться в любви самой симпатичной девочке в школе и другие люди, ищущие большого чувства — хотя бы в одном из них зритель узнает себя, в этом, собственно, и секрет популярности фильма. Ну и конечно, в настроении: даже если на улице совсем нет снега, «Реальная любовь» просто заставляет почувствовать приход Рождества.