»»Российских животных снабдят уникальными идентификационными номерами

С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН.

Информация о деятельности животного, привязанная к номеру, будет храниться в федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Согласно проекту приказа Минсельхоза, идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Для маркировки будут использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники, чипы или сочетание этих средств маркирования, сообщают «Известия».

Маркировать будут как одно животное, так и группу. 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор будет включать заглавные буквы RU (Россия), третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев и т.д.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию.

С 1 января 2018 года начнется маркировка для крупных животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей), а с начала 2019 года — мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.