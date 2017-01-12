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Российских животных снабдят уникальными идентификационными номерами

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Автор: от Новости

С января 2018 года российским фермерам и владельцам домашних животных придется снабжать их чипами, татуировкой или тавром с УИН.

Информация о деятельности животного, привязанная к номеру,  будет храниться в федеральной государственной информационной системе (ФГИС). Согласно проекту приказа Минсельхоза, идентификации подлежат лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, домашняя птица, собаки и кошки, свиньи, кролики, пушные звери, пчелы и рыбы. Для маркировки будут использовать бирки, татуировки, тавро, кольца, ошейники, чипы или сочетание этих средств маркирования, сообщают «Известия».

Маркировать будут как одно животное, так и группу. 15-знаковый буквенно-цифровой идентификатор будет включать заглавные буквы RU (Россия), третий разряд — цифрой, показывающий, что идет речь об индивидуальной идентификации, групповой или обоих сразу. Четвертый знак — заглавная буква: F — если животное выращивают для получения пищи или медицинской продукции; Р — для домашних питомцев и т.д.

Первичную регистрацию животного необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию.

С 1 января 2018 года начнется маркировка для крупных животных (в том числе лошадей, ослов, мулов, крупного рогатого скота, оленей, верблюдов и свиньей), а с начала 2019 года — мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб и иных водных животных.

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Ведамир
2017-01-12 15:49:40
И пришёл сатана в мир, и наложил печать свою на любое живое существо, включая человека. Имей глаза, чтобы увидеть числа сии. 666 - число зверя. ОН УЖЕ ЗДЕСЬ!
Nikfel
2017-01-14 19:58:54
Государство с ума сходит, если допустит такое. Не признаю издевательство над животными - т.к. от этого один вред будет животным. Нельзя так поступать с животными. Надеюсь когда такое будут делать с людьми - то меня уже не будет в живых. Я против таких нелепых законов.
APZDN
2017-01-18 19:59:01
чип для собаки не больнее укола - шо вы мелите тут
петя Хрюкин
2017-01-19 11:22:52
вроде бы до 1 апреля ещё далеко...Это какие кретины до такого могли додуматься ? Вот чинуш наших точно надо отмаркировать,заклеймить и затаврить...
Andrey
2017-01-23 22:56:39
Начали издалека... Вживите мне чип и избавьте от необходимости каждый год приносить копию ИНН, СНИЛС, копию паспорта, копию диплома со вкладышем, паспорт и билет (чтобы сходить на вокзале в туалет), таскаться с читательским билетом, медицинским полисом и медицинской картой, пропуском, проездным, десятилетиями хранить как зеницу ока свидетельство о рождении, помнить новый пароль корпоративной почты, компьютера, телефона и пр. и пр. Ну а коту зачем чип - налоги за себя платить?

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