»»Суд Москвы признал руководителей фитнес-клуба виновными в смерти мальчика

Суд в Москве признал виновными руководителей московского фитнес-клуба, в котором в 2015 году на тренировке по плаванию утонул мальчик.

Собранные следствием доказательства суд счел достаточными для вынесения приговора гендиректору спортивного клуба Сергею Рощупкину и управляющей Ирине Тер-Акопян по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, 3 декабря 2015 года в фитнес-клубе на Красноармейской улице Москвы после завершения занятий по плаванию тренер оставил без присмотра в бассейне 9-летнего мальчика. Через некоторое время сотрудники центра обнаружили ребенка мертвым, он утонул. Проведенные медицинская, строительно-технические и правовые судебные экспертизы установили вину руководителей клуба. Суд приговорил гендиректора и управляющую к 2 годам лишения свободы условно.

Во время следствия обвиняемые возместили моральный вред матери ребенка в размере 7 млн рублей.

Тренер по плаванию Егор Бортников объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.