»»Названы регионы, где больше всего страдающих ожирением россиян

Ожирением в России страдает каждый пятый россиянин. Больше всего людей с избыточным весом в Калужской, Московской и Нижегородской областях.

По данным НИИ питания, чем дальше на восток России, тем люди стройнее. Число людей с избыточным весом растет с каждым годом: если в 2005 году ожирением страдали 23%, то в 2012 году – 25,3%.

"Сейчас в России примерно 60% женщин и 50% мужчин старше 30 лет имеют избыточную массу тела, ожирением страдают примерно 26% россиян", – рассказал "Известиям" главный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

Среди самых "толстых" регионов, помимо Калужской и Московской областей, Алтайский и Красноярский край. Так, например, в Калужской области 33% населения страдает от избыточного веса. Напротив, самые "худые" россияне живут в Удмуртии, Оренбургской области и Приморском крае.